البنتاغون: القوات الأمريكية في العراق وسوريا لم تُستهدف بأي هجمات منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس

المصدر: أ ف ب

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توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ أكتوبر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر "لم تتعرض القوات الأميركية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 نوفمبر، أي منذ بدء سريان الهدنة" الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكيين الموجودين في العراق وسوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة داعش ، لكنّهم عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.

وثمة ترابط بين تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية والحرب بين إسرائيل وحماس.

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