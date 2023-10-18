أمريكا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن حول تقديم المساعدات لغزة

المصدر: د ب أ

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استخدمت الولايات المتحدة، اليوم "الأربعاء"، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وتضمن مشروع القانون الذي قدمته البرازيل، التي ترأس مجلس الأمن الدولي حالياً، طلباً بأن تسحب إسرائيل دعوتها لإخلاء شمالي قطاع غزة من المدنيين. ودعم 12 من إجمالي 15 عضوا بالمجلس القرار.

واتبع نص الوثيقة نهج الأمم المتحدة، التي وصفت إجلاء ما يربو على مليون نسمة من شمالي المنطقة الساحلية شديدة الكثافة بأنه "مستحيل".

وأودت الحرب التي نشبت بعد هجوم حركة "حماس" المفاجئ في السابع من أكتوبر بأرواح عدة آلاف شخص وتسببت في نزوح مئات الآلاف في قطاع غزة.

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