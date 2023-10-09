الذهب يلمع مع إقبال المستثمرين على التحوط وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين إذ أدى اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وحفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر.

وقصفت إسرائيل قطاع غزة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل المئات، ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية يوم السبت.

وقفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع. وبالمثل قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار.

وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1165.75 دولار.

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