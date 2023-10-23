قرقاش: مسؤولية الإمارات الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها والظروف الحالية في غزة تتطلب الحكمة السياسية

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مسؤولية الإمارات الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها والظروف الحالية في غزة تتطلب الحكمة السياسية.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله.

وختم معاليه بقوله: "وتبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها".

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