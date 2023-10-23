أسماؤهم على أجسادهم.. طريقة أهالي غزة للتعرف على جثث أطفالهم

المصدر: وكالات

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يلجأ بعض سكان غزة لكتابة أسماء أطفالهم على أرجلهم وأياديهم، للمساعدة في التعرف عليهم في حال قتلوا من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأطفال كتبت أسماؤهم على أجسادهم، في محاولة لتسهيل مهمة التعرف عليهم في حال مقتلهم، وسط مخاوف متواصلة من آثار القصف الإسرائيلي المستمر منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.

وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميريكية، ممن صوروا مقاطع فيديو مماثلة للظاهرة، إنها أصبحت أكثر شيوعا في الأيام الأخيرة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن إسرائيل قتلت 177 طفلا فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.

وحذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات "كارثيا".وأكدت الوكالات الأممية الخمس أن "الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة"، مشيرة إلى أنهم "محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية".

وتابعت أن "المستشفيات تضيق بالجرحى، والمدنيين يواجهون مشقة أكبر في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية".

وقتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، بينما أصيب أكثر من 13 ألفا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد أن عدد القتلى في غزة وحدها قفز إلى 4561 فلسطينيا والمصابين إلى 14245.

ودخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أسبوعها الثالث.

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الامريكية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.

وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الثلاثاء إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وعلى وقع المخاوف من حرب اقليمية، اعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

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