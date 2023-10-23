الجيش الإسرائيلي: قوات برية نفذت مداهمات في قطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة بغزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن مسلحي غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية وإسرائيل تقصف نقاط التجمع.

وفيما يخص الأسرى لدى حماس ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية.

وكانت تقارير صحفية أفادت بوجود ضغوط غربية على نتانياهو لتأجيل الهجوم البري المتوقع على غزة، في أعقاب إطلاق حماس سراح رهينتين أميركيتين من القطاع.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي قوله، إن "الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأوروبية تضغط بهدوء على إسرائيل لتأجيل الغزو البري، خوفا من أن يؤدي إلى إحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".

وأوضح المصدر أن "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون بين المفقودين".

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