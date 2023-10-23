إسرائيل تواصل قصف غزّة ولبنان ونتنياهو يجتمع مع كبار القادة العسكريين

المصدر: وكالات

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واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة، بضربات جوية صباح اليوم الاثنين، فيما شن الطيران الإسرائيلي، هجمات على جنوب لبنان خلال الليل، في وقت يعقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً مع كبار القادة العسكريين، ومجلس وزراء الحرب، لتقييم الصراع المتصاعد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهجمات الإسرائيلية تركزت على وسط وشمال قطاع غزة. وقالت تقارير إعلامية، إن غارة جوية على منزل بالقرب من مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين قتلا في مخيم الجلزون للاجئين قرب رام الله. وقال سكان محليون، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وشنت حملة اعتقالات واسعة تخللتها اشتباكات مع مسلحين ومواجهات مع الشبان الذين ألقوا الحجارة. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد بيانا حول الواقعة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف حوالي 320 هدفاً تابعاً لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيراً إلى أنّ الضربات تركز على مواقع قد تعرض قواته للخطر بشكل محتمل.

وأفاد الجيش الليلة الماضية، أنّ القوات الجوية ضربت أنفاقاً يختبئ فيها مقاتلو حماس والجهاد، ومواقع عسكرية ومراكز مراقبة ومواقع لإطلاق قذائف هاون وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

إضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات المدفعية والمدرعات والدبابات، قصفت عدداً من خلايا حماس في غزة، بما في ذلك خلية تخطط لشن هجوم صاروخي على الحدود.

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