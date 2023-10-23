عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

المصدر: وكالات

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة "إن القصف أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين يتجاوز الـ20 شخصاً وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أن العديد من المواطنين مازالوا تحت أنقاض البيوت التي تدمرت، وتعمل طواقم الدفاع المندني على انتشالهم في ظل ظروف صعبة جدا وقلة الأجهزة اللازمة."

وأشارت إلى أن أكثر من نصف القتلى والإصابات هم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

كما استهدف قصف إسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس في وسط مدينة غزة.

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