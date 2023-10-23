البيت الأبيض: بايدن بحث الحرب بين إسرائيل وحماس مع الحلفاء الغربيين

المصدر: أ ف ب

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الابيض، في وقت تكثف اسرائيل ضرباتها على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف أن "القادة أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

وأشار البيان إلى أن القادة تناولوا أيضا مسألة مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس "وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة".

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ اسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن القادة الغربيين أعربوا عن التزامهم بالتنسيق "لضمان الوصول المستدام والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

والأحد عبرت 17 شاحنة مساعدات من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو قطاع غزة، بحسب مراسل فرانس برس، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

كما تعهد القادة الغربيون بتنسيق دبلوماسي وثيق "لمنع انتشار النزاع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم".

وقال البيت الأبيض إنه بالإضافة إلى بايدن، شارك في المباحثات عبر الهاتف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

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