 ضربات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس في غزة

المصدر: وكالات

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قصف الطيران الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غرب غزة.

وذكرت وكالة وفا نقلا عن مصادر محلية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يحتوى أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وأضافت أن اسرائيل تهدف إلى إحداق إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال القصف مناطق قريبة.

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