وزارة الصحة الفلسطينية: عدد القتلى في غزة وحدها يقفز إلى 4561 فلسطينياً والمصابين 14245

المصدر: وكالات

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة وحدها يقفز إلى 4561 فلسطينيا والمصابين إلى 14245.

ودخلت الأحد قافلة جديدة من شاحنات الإغاثة من مصر الى قطاع غزة حيث سجل مقتل عشرات المدنيين الاضافيين مع تكّثّيف إسرائيل ضرباتها تمهيدا لعملية برية، مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل أسبوعها الثالث.

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع الامريكية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة.

وليلا، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الثلاثاء إسرائيل حيث سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وعلى وقع المخاوف من حرب اقليمية، اعلن الجيش الاسرائيلي انه كثف ضرباته على قطاع غزة، واكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ان الضربات الاكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء واطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

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