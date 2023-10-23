كوريا الشمالية: معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط سببها التحريض المتعمد من الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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اتهمت بيونغ يانغ اليوم الاثنين واشنطن بأنها تقف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قائلة إن الولايات المتحدة مسؤولة "بالكامل" عن هذه المأساة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ وجهت ذلك الاتهام في أعقاب جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى إسرئيل، والتي أكد خلالها مجددا دعمه لإسرائيل وأدان الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة من قبل ما وصفها بالجماعة الإرهابية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وأن معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من جانب الولايات المتحدة".

واعترضت كوريا الشمالية على استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت القرار بسبب أن المشروع لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وانتقدت بيونج يانج كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التصويت، قائلة إن واشنطن "قضت تماما على فرصة صغيرة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط"، في حين دعم الاتحاد الأوروبي الموقف مع "غياب استقلاله في الفكر والمبدأ".

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