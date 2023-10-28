أعلن دخولها المرحلة الثانية.. نتانياهو: الحرب في غزة طويلة وصعبة

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن العملية البرية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في غزة تمثل المرحلة الثانية من الحرب على حركة حماس.

وقال نتانياهو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس.

وشدّد على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون «طويلة وصعبة».

وأكد جاهزية الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه «سيدمّر العدو على الأرض وتحتها».

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