إردوغان: على إسرائيل "وقف هذا الجنون"

المصدر: أ ف ب

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طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل، السبت، بـ"وقف هذا الجنون فوراً" و"وضع حد لهجماتها"، في رسالة عبر منصة "اكس".

وقال الرئيس التركي إن "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة استهدفت مجدداً نساء وأطفالاً ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية. على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فوراً وتضع حداً لهجماتها".

ودعا إردوغان أيضاً إلى تجمع لدعم الفلسطينيين ينظمه حزبه في اسطنبول السبت، "سنؤكد فيه بصوت عال وواضح أننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد اضطهاد إسرائيل".

وأعلن الرئيس التركي مشاركته في هذا "التجمع الكبير من أجل فلسطين" الذي سيجري على أرض مطار أتاتورك السابق في إسطنبول.

وكان إردوغان شدد في الأيام الماضية مواقفه بشأن عمليات القصف التي تشنها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن سقوط 1400 قتيل بحسب الإسرائيليين.

وقد اعلن الأربعاء تخليه عن كل خططه للسفر الى اسرائيل وهاجم عجز الغربيين عن وقف الحرب في غزة. وقال إن "حماس ليست مجموعة إرهابية بل مجموعة لمحررين يحمون أرضهم"، مما أثار غضب إسرائيل.

وبعدما دعا إلى ضبط النفس في الأيام التي أعقبت هجوم حماس، تبنى الرئيس التركي لهجة أقسى منددا بـ"الإبادة الجماعية" على أثر القصف الذي استهدف الأسبوع الماضي مستشفى في غزة ونسبه على الفور إلى إسرائيل، من دون أن يعاود ذكرها مجددا.

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