الرئيس المصري: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، مشيراً إلى أن حادثي طابا ونوبيع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر اتحاد الصناعات اليوم: "حذرت مراراً من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك جهداً كبيراً لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة"، معرباً عن الشكر لكل الدول التي قدمت المساعدات.

وأكد أن "سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر ونحن حريصون على بناء بلدنا"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على استقرار المنطقة".

وشدد السيسي على أن "مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية البلاد"، لافتاً إلى الحرص على تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة.

ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة قائلًا: إن "الاندفاع في رد الفعل قد يؤدي للندم وأحذر منه".

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