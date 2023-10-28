أول رد من الرئيس المصري على قصف نويبع وطابا بطائرات مسيرة

المصدر: رويترز

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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت من توسع نطاق الصراع في غزة قائلا إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة".

وقال إنه يجب احترام السيادة المصرية بعد اعتراض طائرات مسيرة في أعقاب دخولها المجال الجوي المصري أمس الجمعة.

وأعلن الجيش المصري أن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الطائرات المسيرة على مدينتي طابا ونويبع بالقرب من الحدود الإسرائيلية في أعقاب انطلاقها من جنوب البحر الأحمر. ولم يذكر الجهة التي أطلقت هذه المسيرات.

وقال السيسي "أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع أيا ما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا".

وأضاف "مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

وعقد السيسي قمة للسلام يوم السبت الماضي ودعا خلالها إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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