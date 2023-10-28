الجيش الإسرائيلي يكرر مطالبته سكان غزة بإخلاء شمال القطاع

المصدر: رويترز

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طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطينيين مجدداً بإخلاء شمال قطاع غزة قبل عملية إسرائيلية وشيكة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري عبر منصة «إكس»: «هذا تحذير عسكري عاجل. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتا إلى الجنوب».

وأضاف أن «عملية الجيش الإسرائيلي الوشيكة تهدف إلى تحييد تهديد حماس بدقة وكثافة».

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