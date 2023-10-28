عائلات الرهائن "قلقة" وتطالب بتفسيرات للقصف غير المسبوق في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعربت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغالبيتهم من الإسرائيليين عن "قلقها"، وطالبت الحكومة بتفسيرات بعد عمليات القصف الكثيفة للجيش على قطاع غزة.

وجاء في بيان للجمعية التي تضم عائلات أكثر من 220 رهينة خطفتهم حماس في السابع من أكتوبر وتحتجزهم في غزة: "العائلات قلقة على مصير أقاربها وتنتظر تفسيرات. كل دقيقة تعد دهراً، نطالب وزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء حكومة الحرب بعقد لقاء معنا هذا الصباح".

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