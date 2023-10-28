وزير الدفاع الإسرائيلي: الأرض اهتزت في غزة والحرب دخلت مرحلة جديدة

المصدر: ا ب

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وسعت إسرائيل اليوم السبت عمليتها البرية في غزة، حيث أرسلت دبابات ومشاة مدعومة بضربات جوية مكثفة من الجو والبحر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "الأرض اهتزت في غزة" وإن الحرب ضد حكام القطاع من حركة حماس دخلت مرحلة جديدة.

كما أدى القصف، الذي وصفه سكان غزة بأنه الأعنف خلال الحرب، إلى انقطاع معظم الاتصالات في غزة. وهذا يؤدي إلى عزل سكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن العالم إلى حد كبير، في حين يتيح للجيش الإسرائيلي التحكم في سرد الأحداث مع بدء مرحلة جديدة من القتال.

ونشر الجيش صورا غير واضحة السبت تظهر طوابير من الدبابات تتحرك ببطء في مناطق مفتوحة في غزة، والعديد منها بالقرب من الحدود على ما يبدو، وقال إن الطائرات الحربية قصفت العشرات من أنفاق حماس والمخابئ تحت الأرض.

وتعد المواقع تحت الأرض هدفا رئيسيا في الحملة الإسرائيلية لسحق حركة حماس بعد توغلها في إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في تصريحات أذيعت اليوم السبت: "لقد انتقلنا إلى المرحلة التالية في الحرب. مساء أمس، اهتزت الأرض في غزة. هاجمنا فوق الأرض وتحت الأرض. ... التعليمات للقوات واضحة. وستستمر الحملة حتى إشعار آخر".

وتشير تصريحاته إلى التصعيد التدريجي لما يتوقع أن يتطور إلى هجوم بري شامل في شمال غزة.

في وقت مبكر من الحرب، كانت إسرائيل قد حشدت بالفعل مئات الآلاف من القوات على طول الحدود. وحتى الآن، قامت القوات بعمليات توغل برية ليلية قصيرة قبل العودة إلى إسرائيل.

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