حماس تحاول تحديد مكان وجود 8 رهائن روس-إسرائيليين للإفراج عنهم

المصدر: ا ف ب

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أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، اليوم السبت أن الحركة الفلسطينية تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية "نبحث الآن عن الاشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما إن نعثر عليهم".

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-اسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق "نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا".

وكان أبو مرزوق وصل الخميس الى موسكو لإجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين اسرائيل وحماس قبل ثلاثة اسابيع.

وتناولت هذه المباحثات خصوصا الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس.

وأعلن الكرملين الثلاثاء عدم إحراز اي تقدم على صعيد الإفراج عن الرهائن الروس المحتجزين لدى حماس، حتى أنه أقر بعدم معرفة عدد هؤلاء.

وفضلا عن المحتجزين، يقيم مئات المواطنين الروس في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

وبخلاف الولايات المتحدة، لا تصنف روسيا حماس منظمة إرهابية، وأقامت دائما علاقات مع الحركة الفلسطينية.

ونددت موسكو بالهجمات على المدنيين الإسرائيليين في السابع من اكتوبر، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة قيام دولة فلسطينية لوضع حد للنزاع، مع تحذيرها اسرائيل من تداعيات رد عشوائي ودام.

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