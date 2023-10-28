الجيش الإسرائيلي يحذر المدنيين في غزة: منطقتهم أصبحت ساحة معركة

المصدر: أ ف ب

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حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم، المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن «ساحة معركة»، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في منشورات أسقطتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي: «إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الآن، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة».

وقد حضّت المنشورات السكان على «الإخلاء الفوري» للمنطقة.

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