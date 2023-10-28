الخارجية المصرية: العراقيل الإسرائيلية تعيق دخول المساعدات لغزة

المصدر: د ب ا

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أكدت مصر اليوم السبت أن "العراقيل الإسرائيلية" تعيق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان "من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي".

وتابع أنه "يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح".

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