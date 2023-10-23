المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصدر أمني دخول ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر متجهة إلى قطاع غزة.

ودخلت أمس 17 شاحنة تحمل مساعدات غذائية لقطاع غزة، وأول أمس دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، وتولت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توزيعها.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن قطاع غزة بحاجة إلى 7 آلاف شاحنة، وأضاف "ما الذي ستفعله 20 شاحنة لقطاع غزة الذي يحتاج 500 شاحنة يوميا، و العجز الحالي في الغذاء و الدواء و الكهرباء منذ 7 أكتوب، لا يمكن تغطيته إلا بما لا يقل عن 7 آلاف شاحنة".

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي: قوات برية نفذت مداهمات في قطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن

نيويورك تايمز : من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيراً مزدوج الجنسية

كوريا الشمالية: معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط سببها التحريض المتعمد من الولايات المتحدة

"الاستسلام والتسليم".. إسرائيل تضع شرطين لإلغاء العملية البرية في قطاع غزة

لماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة؟

الصين: الوضع في غزة خطير وهناك قلق من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

ضربات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس في غزة

أسماؤهم على أجسادهم.. طريقة أهالي غزة للتعرف على جثث أطفالهم

عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

غارة جوية إسرائيلية على بلدة عيترون جنوب لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

وزارة الصحة الفلسطينية: عدد القتلى في غزة وحدها يقفز إلى 4561 فلسطينياً والمصابين 14245

مع دخول الحرب أسبوعها الثالث..عشرات القتلى في ضربات اسرائيلية على غزة ومساعدات جديدة تدخل القطاع

بلومبرغ: دعم إسرائيل لدبلوماسية إطلاق سراح الرهائن قد يؤجل اجتياح غزة

الأمم المتحدة: دخول 14 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة من مصر

إسرائيل تسلح فرق أمن من المدنيين خشية اندلاع عنف داخلي بسبب الحرب في غزة

مع دخول الحرب أسبوعها الثالث..عشرات القتلى في ضربات اسرائيلية على غزة ومساعدات جديدة تدخل القطاع

إسرائيل تكشف عن خسائرها في كمين حماس المحكم شرقي خان يونس

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سبب تأجيل الهجوم البري على غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز