مقتل نحو 3000 شخص جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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قتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ السابع أكتوبر وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اليوم "الثلاثاء".

وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح" في قطاع غزة .

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