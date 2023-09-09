المغرب .. زلزال يضرب سطات والجديدة وسيدي بنور

المصدر: البيان

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تعرضت أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور لهزة أرضية، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة من ليلة الجمعة السبت، حيث أحس المواطنون بتحرك الأرض والجدران، وهرعوا إلى الشارع العام، فيما قرر آخرون المبيت خارج منازلهم تحت الخيام أو داخل السيارات.

الهزة الأرضية التي ضربت مناطق متعددة بالمغرب، والتي كان مركزها منطقة إيغيل بإقليم الحوز، حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، أخرجت المواطنين من منازلهم بسطات وعدد من المدن بجهة الدار البيضاء- سطات وهم يرددون اللطيف، في حين اندهش أغلبهم بحكم عدم عيشهم حالة مماثلة قبل ذلك.

وحسب "هسبريس"، لا يزال المواطنون خارج منازلهم، وعدد منهم كان يقوم يربط الاتصال بأفراد عائلته بالمغرب وبالخارج للاطمئنان على أحوالهم وتبادل المعلومات والنصائح، ومنهم من طلب “المسامحة” من رفاقه خوفا من تكرار الهزة الأرضية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق قبل أن تعود الإنارة إليها كمنطقة بني مسكين الغربية بدائرة البروج.

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