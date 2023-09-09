المغرب.. السلطات في مراكش تدعو للتبرع بالدم‎

المصدر: البيان

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دعا المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش في نداء عاجل إلى التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي .

وبحسب " هسبرس" فقد حث المركز كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز للتبرع بالدم.

وقد تم تسجيل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.

وضرب زلزال قوي وسط المغرب ليل الجمعة السبت أسفر عن مئات القتلى والجرحى وفق وسائل إعلام مغربية ومتسبباً بأضرار مادية كبيرة، وتسبب بحالة من الهلع للسكان الذين فروا إلى الشوارع خوفاً من حدوث هزات ارتدادية.

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