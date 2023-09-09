زلزال المغرب يخلف أضراراً في المباني

المصدر: دبي - وائل زكير والوكالات

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أظهرت مقاطع فيديو وصور تضرر عدد من المباني بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة من دون تسجيل أي حصيلة رسمية على مستوى الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي تسجيل هزة أرضية، مساء الجمعة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بجماعة إيغيل بإقليم الحوز مما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن ناصر جبور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء قوله إن الهزات الارتدادية، عقب الهزة التي ضربت المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفا أنه “ينتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”

وأوضح جبور، في تصريح نقلته القناة الأولى الرسمية، أن الهزات الارتدادية تسجل في حدود 30 أو 40 كيلومترا حول البؤرة الرئيسية، موضحا أن شدة الزلزال متغيرة وتتناقص بالبعد عن البؤرة.

وأعلن المعهد الوطني للجيو فيزياء عن تسجيل هزة أرضية، ليلة أمس الجمعة، بجماعة إيغيل بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريشتر..

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