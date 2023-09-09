المغرب.. وفاة أسرة من خمسة أفراد إثر الزلزال بدمنات

المصدر: البيان

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لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال ، إثر الزلزال الذي ضرب المغرب مخلفاً ضحايا لاتزال أعدادهم في ازدياد، وسط مخاوف من أن يتسبب الزلزال بخسائر كبيرة نظرا لشدته.

ونقل موقع هسبريس عن مصدر مسؤول قوله إن الضحايا الخمسة يتحدرون من أسرة واحدة ،مرجحا ارتفاع عدد المصابين بالنظر إلى عدد الحالات التي استقبلها مستشفى دمنات.

وأفاد مصدر من دمنات أن عدد الضحايا ارتفع إلى تسعة حسبما أبلغه مصدر طبي من مستشفى دمنات.

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