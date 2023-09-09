السلطات المغربية تدعو المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر

المصدر: البيان

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دعت السلطات المغربية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر، وذلك على إثر الزلزل الكبير الذي ضرب البلاد، مخلفا أضرارا بشرية ومادية كبيرة.

وفي حصيلة أولية حتى الساعة الثانية صباحا بتوقت المغرب أعلنت وزارة الداخلية المغربية وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات إثر الزلزال .

كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

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