وسائل إعلام مغربية: 4 وفيات بإقليم ورزازات بسبب الزلزال

المصدر: دبي- وائل زكير والوكالات

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كشفت وسائل إعلام مغربية أن إقليم ورزازات سجل سقوط أربعة قتلى بعد انهيار المنازل عليهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن المصادر ، أن اثنين من الضحايا الأربعة يتحدران من جماعة أمرزكان، فيما يتحدر الآخران من جماعة إمغران.

وأضافت أن عمليات التدخل لا تزال مستمرة في إقليم ورزازات من أجل إنقاذ المواطنين، خاصة في المواقع التي سجلت بها انهيارات.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، صباح اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجات غربا.

يذكر أن إقليم ورزازات يعتبر من الأقاليم التي سجلت بها خسائر مادية، حيث تم تسجيل العشرات من المنازل والبيوت التي تعرضت لتشققات تتراوح بين المتوسطة والكبيرة.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية، ليلة أمس الجمعة، بجماعة إيغيل بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر..

من جهته حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، الذي شهد زلزالا قويا.

وقال المركز على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف: "ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط.

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