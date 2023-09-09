المغرب.. زلزال أكادير يوقف سهرة الفنانة نجوى كرم

المصدر: البيان

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تسبب الزلزال القوي الذي وقع في مدينة أكادير ، وعدد من المدن المغربية، في إيقاف حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي كان قد بدأ في ساحة الأمل بأكادير.

وبحسب " هسبرس" فقد اعتلت الفنانة اللبنانية المنصة في إطار فعاليات اليوم الثاني من تظاهرة “تيميتار” بعد أداء كل من أحواش إداوتنان والعربي إمغران ومنال بنشليخة لأدوارهم، قبل أن تهتز الأرض وتضطر نجوى كرم إلى مغادرة المنصة.

وتوقف برنامج اليوم الثاني ، فيما غادرت الجماهير الغفيرة ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق بعيدا عن المكان.

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