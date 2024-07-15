حمدان بن محمد مسيرة حافلة بالإنجازات

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع العدد ملحق خاص بمناسبة تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

ْحمدان بن محمد أمين «مدرسة محمد بن راشد» في القيادة والحافظ لنهجه ورؤيته وفكره

مكتوم بن محمد: ثقة القيادة الرشيدة وسام وطموحات شعب الإمارات أمانة ومستقبل بلادنا راية يحملها الجميع

أحمد بن محمد: نسأل الله أن يوفق حمدان بن محمد وعبد الله بن زايد لما فيه خير ورفعة دولتنا

لطيفة بنت محمد: ‏عندما تجتمع الرؤية بالطموح والشغف لا بد أن يكون القادم أجمل وأفضل

هزاع بن زايد: كل السداد والتوفيق لحمدان بن محمد وعبدالله بن زايد في مهامهما

عبدالله بن زايد: أعاهد القيادة على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة​

منصور بن محمد: أبارك لأخي حمدان بن محمد وأخي عبدالله بن زايد ثقة القيادة​

طحنون بن زايد: الإمارات ماضية بحكمة قيادتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً

أحمد بن سعيد مهنئاً حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد: تستحقون ثقة القيادة​

مبادرات حمدان بن محمد تكرس دور دبي الريادي العالمي في الرياضة

حمدان بن محمد.. إنجازات اقتصادية تبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً​

«فزاع».. فارس القصيد المسكون بأنوار الإبداع والخير والجمال

حمدان بن محمد مسيرة ملهمة في العطاء وصناعة المستقبل

حمدان بن محمد.. رؤية اقتصادية ترسخ مكانة الإمارات عالمياً​

سيف بن زايد: نتمنى لكم التوفيق في خدمة الوطن والقيادة

علياء المزروعي: خبرات مميزة في القطاع الخاص والحكومي

أعضاء بـ«الوطني»: حمدان قائد نهل من معين محمد بن راشد

حمدان بن محمد فارس التحديات وملهم الفرسان

سيرة مضيئة بالإنجازات والطموحات

صانع الأمجاد وسيد القوافي

للاطلاع على الملحق " بي دي إف" اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز