مبادرات حمدان بن محمد تكرس دور دبي الريادي العالمي في الرياضة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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شكلت مبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التي شملت كل المجالات الرياضية، أكبر حافز لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة التي تؤسس لمجتمع فاعل وصحي ونشيط قادر على تجاوز التحديات وصنع الإنجازات، كما كرست مكانة دبي العالمية وريادتها في هذا القطاع.

وأبرز مبادرات سموه «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها للمرة الأولى العام 2017، وتهدف إلى تشجيع جميع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً، واعتماد نمط حياة صحي ونشيط في احتفالية فريدة باللياقة البدنية والنشاط والحيوية.

ومنذ انطلاقه في العام 2017، ساهم تحدي دبي للياقة بتحفيز الملايين على اعتماد نمط حياة أكثر صحة، حيث شارك أكثر من 2.4 مليون شخص في نسخة العام 2023. ويواصل تحدي دبي للياقة دوره الإيجابي، مانحاً جميع المقيمين في دبي فرصة الاستفادة من العديد من الأنشطة الرياضية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة من جلسات التدريب المجانية، والتحديات والبطولات المتنوعة، إلى الأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى تكريس دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

تشجيع

ويحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سنوياً على المشاركة في الفعاليات، إذ شارك سموه في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020، حيث تحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط مشاركة أكثر من 20 ألف مشارك.

كما تقدم سموه 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري»، في أكبر تجمع عالمي للجري والذي أقيم العام الماضي في ختام «تحدي دبي للياقة».

واستقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحول شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصة نادرة للعدائين، للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية.

وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تنسى في قلب المدينة.

عمل جماعي

وفي العام 2018، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة «الألعاب الحكومية» الأولى من نوعها والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وحظيت على مدى دوراتها بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة في فئات تحدي الحكومة، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن.

وشارك في نسخة هذا العام التي أقيمت فبراير الماضي 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

وشهدت الدورة كذلك انضمام فئة صغار السن، الأمر الذي يؤكد أهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل، حيث يهدف التحدي إلى استكشاف وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح التعاون والقيادة لديهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، حيث تشكل المشاركة فرصة متميزة لتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وغرس قيم التعاون والقيادة في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم ليكونوا بين صفوف قيادات الغد.

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