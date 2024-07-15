طحنون بن زايد: الإمارات ماضية بحكمة قيادتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، حكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد، الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة ونهجها المستمر لتطوير العمل الحكومي، ورفده بالقيادات القادرة على تحقيق التطلعات وبلوغ الأهداف. وأكد سموه أن ‏الإمارات ماضية بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد لحكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة ونهجها المستمر لتطوير العمل الحكومي ورفده بالقيادات القادرة على تحقيق التطلعات وبلوغ الأهداف. الإمارات ماضية بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

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