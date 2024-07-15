أحمد بن سعيد مهنئاً حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد: تستحقون ثقة القيادة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، والوزراء المعينين، على ثقة القيادة.

ودوّن: «نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد، ومعالي الوزراء المعينين اليوم، على ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يعينهم على المسؤولية والمهام التي أوكلت إليهم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواصلة مسيرة دولتنا العامرة بالإنجازات. نسأل الله أن يحفظ حكامنا، ويعينهم على قيادة دولتنا نحو الازدهار، وتحقيق الرفاه لشعبها».

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