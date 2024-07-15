علياء المزروعي: خبرات مميزة في القطاع الخاص والحكومي

المصدر: دبي ـ البيان

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شمل التشكيل الوزاري الجديد تعيين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات الإمارات ومضاعفة استفادتهم من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وتحمل علياء المزروعي خبرات مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة.

حيث تتمتع بخبرة واسعة في ريادة الأعمال، وتشغل منذ فبراير 2022 منصب الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وتشرف على جهود الصندوق في تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وتولت في السابق عدة مناصب في مؤسسات حكومية رائدة منها منصب استشاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، وشغلت قبل ذلك منصب المدير العام في أكاديمية أبوظبي الحكومية، وتشغل أيضاً عضوية مجالس الإدارة في عدد من المراكز والشركات.

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