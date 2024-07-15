هزاع بن زايد: كل السداد والتوفيق لحمدان بن محمد وعبدالله بن زايد في مهامهما

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ثقة القيادة الرشيدة.

ودون سموه في حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: ‏«أجمل التبريكات للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعد تعيين القيادة الحكيمة لهما نائبين لرئيس مجلس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد.. نتمنى لهما كل السداد والتوفيق في مهامهما، كما نتمنى لجميع الوزراء التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره».

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