لطيفة بنت محمد: ‏عندما تجتمع الرؤية بالطموح والشغف لا بد أن يكون القادم أجمل وأفضل

المصدر: دبي - البيان

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هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. ودونت سموها عبر منصة «إكس»: «نهنئ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.. نسأل الله أن يسدّد خطاه ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.. اختيارٌ صادف أهله.. فعندما تجتمع الرؤية بالطموح والشغف.. لا بدّ أن يكون القادم أجمل وأفضل». ⁦‪

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