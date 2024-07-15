سيف بن زايد: نتمنى لكم التوفيق في خدمة الوطن والقيادة

المصدر: دبي ــ البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ثقة القيادة. ودوّن: «‏أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

وأضاف: «‏أبارك لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي أولته إياها القيادة الرشيدة، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، ونسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الوطن والقيادة».

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