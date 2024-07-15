منصور بن محمد: أبارك لأخي حمدان بن محمد وأخي عبدالله بن زايد ثقة القيادة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ثقة القيادة الرشيدة.

ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع. وأبارك لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، نسأل الله أن يوفق سموهما لما فيه خير البلاد والعباد في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يسدد خطاهم لكل خير لخدمة دولتنا وشعبنا العزيز».

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