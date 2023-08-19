في اليوم العالمي للعمل الإنساني

الإمارات.. نهج راسخ في العطاء الإنساني

المصدر:
  • أبوظبي، دبي - البيان
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تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، وهي تواصل مبادراتها النوعية لتوفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث، سيراً على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأسست الإمارات نهجاً يقوم على تقديم المساعدات الإنسانية عبر تنفيذ المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الدول المستفيدة، وقد حددت القيادة الرشيدة نهجاً واضحاً يقوم على تقديم المساعدات بنهج إنساني بحت، من دون النظر إلى عرق أو لون أو دين المستفيدين منها، ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير بالغين في كل المحافل الدولية. وبلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة من 2010 - 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم.

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