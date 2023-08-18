المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني

المصدر: البيان

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احتفى ممثلو وأعضاء المجتمع الإنساني العالمي في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، اليوم (الجمعة)، باليوم العالمي للعمل الإنساني 2023. وجاء التجمع هذا العام تحت شعار "مهما كان" الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وبهذه المناسبة، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر معاني التضحية في الذكرى العشرين للهجوم المأساوي على مقر الأمم المتحدة في بغداد، وهي لحظة نقف فيها بإجلال لتكريم 22 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم إضافة إلى العديد من عمال الإغاثة الذين جرحوا في الهجوم المروع. وهذا العام، نحتفل أيضًا بمرور عقدين من الزمن على إطلاق المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عقدان اتسما بسجل حافل بالعطاء والدعم الاستباقي للعمل الإنساني العالمي. لقد تبوّأنا مكانة عالمية كمركز للتعاون والتنسيق وتقديم المساعدة الفاعلة للمحتاجين. وهنا نجدد التزامنا بمد يد العون والمضي قدماً في تنفيذ مهامنا رغم ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات".

عمل جماعي

فيما قالت الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات: "اليوم هو فرصة كبيرة نشيد فيها بجهود كل أولئك الذين يواصلون خدمة مئات الملايين من الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الهوية أو المكان أو أية اعتبارات أخرى. وبصفتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، فقد أدركت قوة وإمكانية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات العالمية. وبتظافر جهودنا نستطيع أن نرسم مستقبلًا مليئًا بالأمل والقدرة على مواجهة الشدائد وهذا دليل واضح على إنسانيتنا المشتركة. وهنا لابد نعرب عن امتناننا للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لجهودها في تعزيز الوحدة والتآزر بين العاملين في المجال الإنساني وتسهيل جهود الإغاثة العالمية للأمم المتحدة من أكبر مركز إنساني في العالم تحتضنه دبي. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدر الدعم السخي لدولة الإمارات في استضافة منظمات الأمم المتحدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتزامها الراسخ بالمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم".

واجبات وتضحيات

من جانبه قال مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي: "يذكرنا اليوم العالمي للعمل الإنساني بالتفاني الذي أظهره العاملون في المجال الإنساني الذين يثابرون على مواجهة كل الصعاب. إن شعار "مهما كان" يجسد التزامهم بمبادئهم الإنسانية، حيث إن هؤلاء الأبطال يضمنون وصول المساعدات إلى المستضعفين على الرغم من التحديات التي يواجهونها كل يوم في مناطق الخطر والكوارث. إن جهود هؤلاء الأبطال الذين يعملون ضمن مفاهيم الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية تعبر الحدود لمساعدة المحتاجين. اليوم، نتذكر ونشيد بزملائنا في برنامج الأغذية العالمي الذين فقدوا حياتهم مؤخراً أثناء قيامهم بواجبهم في السودان واليمن. وتؤكد تضحياتهم التفاني العميق لدى جميع العاملين في المجال الإنساني والتحديات التي يواجهونها يوميًا في سعيهم لجعل العالم مكانًا أفضل".

من جانبها أكدت كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات، على قوة الدعم المجتمعي أثناء الأزمات والحياة اليومية: "يقدم كل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر المساعدة للمحتاجين مع ملايين المتطوعين والمهنيين. وخلال العقد الماضي، ساعدوا الملايين جراء الكوارث والنزاعات. وخلال الـ 160 عامًا الماضية، تطورت أعمالهم لمواجهة تحديات جديدة، وهي مكرسة دائماً لخدمة المستضعفين".

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يحتفي سنويًا بتفاني وجهود العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدات والمعونة للفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن التحديات أو المحن.

وفي إطار دعم العمل الإنساني والتوعية بأهميته بين أفراد المجتمع، تدعو المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الجمهور للاطلاع على فعاليات المدينة احتفاءً بهذا اليوم في "مركز دبي فستيفال سيتي" يوم (السبت) 19 أغسطس، وفي "مركز دبي المالي العالمي" اعتبارًا من (الاثنين) 21 أغسطس إلى (الخميس) 24 أغسطس.

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