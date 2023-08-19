جهود حثيثة لـ«جمارك دبي» في تسهيل إجراءات شحنات الخدمات الإنسانية

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل جمارك دبي تقديم دعمها لتسهيل شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ما كان له بالغ الأثر في وصول المساعدات بوقت قياسي للدول المتضررة المستفيدة منها، وفي هذا الإطار عقد مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية اجتماعاً مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بهدف مناقشة تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل شحنات الإغاثة إلى دول العالم، حضر الاجتماع سامي عيسى مدير أول مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية، عبدالباسط المرزوقي مدير إدارة عمليات دبي الجنوب، بوران نجم رئيس قسم العمليات اللوجستية، وجهاد عبد المولى خبير الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وقال حميد الرشيد مدير إدارة المركز الجمركية البرية: نحرص في جمارك دبي على تعزيز الاتصال والتواصل بشكل مستدام مع عملائنا شركائنا في مسيرة النجاح والريادة، ونعمل بصفة خاصة ونضاعف الجهود فيما يخص تخليص شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من خلال توفير خدمات ذكية مبتكرة عالمية تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات الجمركية بما يعود بالنفع على نشاط المدينة العالمية التي تنسق العمل الجماعي بين أعضائها بهدف تسهيل استجابة فعالة للطوارئ لعدد متزايد من الأزمات في جميع أنحاء العالم. وأكد سامي عيسى مدير أول تفتيش مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبناء لتسريع الإجراءات الجمركية لشحنات المدينة العالمية، حيث يحرص المركز وفي إطار خطة جمارك دبي الاستراتيجية على دعم الشركات العالمية .

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