نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على تنمية إمكانات العمل الإنساني الهادف

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «إن اليوم العالمي للعمل الإنساني يحمل معاني أكثر عمقاً لنا، أهل الإمارات، بقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء الكريم؛ لأنها تتصل بالأفعال والمواقف والأعمال، وليس بالأقوال والكلمات فقط، فاحتفاء الإمارات بهذا اليوم إنما هو انعكاس قوي لالتزام الدولة بمبادئ العطاء الإنساني».

وأضاف معاليه: «الالتزام الوطني في الإمارات يتأكد أمامنا كل يوم في أقوال وأفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد لنا دائماً أن العطاء المجتمعي والإنساني إنما يؤدي إلى مجتمع ثابت الأركان تتحقق فيه المشاركة المثمرة للجميع، ويقوم أبناؤه وبناته بالتفاعل النشط مع العالم المحيط، وستظل أياديه البيضاء في مجال العمل الإنساني تغنينا جميعاً عن كل الكلمات».

وأوضح معاليه أنه بفضل قادتنا الكرام الحريصين على دعم كل المبادرات البنّاءة التي تنفع المجتمع والإنسان في كل مكان، فإن دولتنا حريصة دائماً على تنمية إمكانات العمل الإنساني الهادف، الذي يظهر أفضل ما لدى أبناء وبنات الإمارات من إحساس وقيم ومبادئ من خلال المشاركة والتضامن مع إخوتنا في الإنسانية في كل مكان. ودعا معاليه المجتمعات والشعوب كافة حول العالم إلى تعزيز قيمة ومعاني العمل الإنساني على أرض الواقع، بما يتضمنه ذلك من حرص على احترام الآخر وتحقيق التعاون والعمل المشترك بين الجميع، إضافة إلى تعميق أواصر الأخوة الإنسانية في العالم، باعتبار أن ذلك هو تعبير عن الثقة والأمل في المستقبل .

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