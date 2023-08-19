استراتيجية رائدة ونهج فريد في العمل الخيري

المصدر: عجمان، أم القيوين ،رأس الخيمة: عصام الدين عوض وأحمد أبو الفتوح

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أكد مسؤولو جمعيات خيرية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة أن الإمارات تربعت على قمم الريادة عالمياً في العمل الإنساني، فتبوأت المراكز الأولى عالمياً في تقديم الدعم والمساندة للشعوب المنكوبة، لافتين إلى أن العمل الإنساني في الإمارات استراتيجية عمل ثابتة.

حرص

وأكد ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم العمل الخيري والإنساني، ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم في أوقات المحن والكوارث، كما أن الإمارات أضحت من الدول الرائدة في استدامة العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي.

سمعة عالمية

وقال محمد عمر الشمري، مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان: إن الإمارات أسست لنفسها سمعة عالمية ذات طابع فريد فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها بشكل عاجل لمعالجة آثار الكوارث والأزمات التي تلحق بالشعوب والبلدان النامية، وتسارع بتقديم الدعم لضمان الحياة الكريمة للمجتمعات المتضررة حول العالم، مبيناً أن العطاء متأصل في المجتمع الإماراتي، تشرف عليه القيادة الرشيدة بشكل مباشر، وتقوم بتنفيذ برامجه مؤسسات العمل الخيري الوطنية التي تتزاحم كلها في سباق الخير والعلو بشأن الإنسان والإنسانية.

مبادرات

من جانبه، أعرب راشد الحمر، مدير مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، عن فخره واعتزازه بتبوؤ الإمارات صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً لعدة أعوام متتالية. وأضاف: وسام شرف لنا أن نكون رسالة للإنسانية في صورتها البراقة التي تثبت أن الإمارات رمز للعطاء والتآخي، مبيناً أن مؤسسة سعود الخيرية لها نصيب في هذا العطاء.

تعزيز

وبدوره، أكد علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة بجمعية دار البر التابعة لدبي، أن الإمارات تسير على خطى زايد الخير في تقديم العون للدول المنكوبة، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز دورها ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري، والاستمرار في مد يد العون للمجتمعات في كل أنحاء العالم من دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.

تقدير

وقال عيسى بلحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن كل العالم من حولنا ينظر بتقدير وامتنان إلى المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة، كما أن الإمارات دائماً ما تطلق المبادرات الإنسانية العالمية، التي تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع.

توجيهات

وأكد محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة باتت نبراساً يُستضاء به في هذا المجال، وفي ظل حرص الإمارات الدائم قيادة وحكومة وشعباً على مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف والمسارعة دوماً لمد يد العون لكل محتاج تبوأت الدولة في السنوات الأخيرة مركز الصدارة على مستوى العالم وهذا نتيجة طبيعية لمساعيها المستمرة لتلبية احتياجات دول العالم المنكوبة في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بغرس قيم ومبادئ العمل الإنساني والخيري في نفوس أبنائها الذين ضربوا للعالم أجمع أسمى وأبهى الصور والأمثلة في التطوع والعمل الجاد المخلص النابع من القلب والتربية العربية الأصيلة.

إرث

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن العمل الإنساني وصنع الخير لشعوب العالم، إرث متوارث صنعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أسس نهجاً فريداً في العمل الإنساني وإغاثة شعوب العالم من دون النظر إلى الدين أو العرق، مؤكداً أن جهود قيادتنا الرشيدة ومبادراتها الدائمة والتي تصل بالخير لكل محتاج تعد ترسيخاً للإرث الحاضر لدولة الإمارات في إغاثة الملهوف ودعم جهود التنمية البشرية في تلك البلدان المستفيدة من المساعدات المباشرة عبر بناء المستشفيات والمراكز الصحية ودور العلم والعبادة إضافة لمشروعات سقيا الماء.

وأوضح أحمد راشد صوفة الزعابي الأمين العام لمؤسسة صقر الخيرية، أن العمل الإنساني إرث رسخه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في قلوب أبناء الإمارات بحب الخير والمسارعة في دعم مبادرات الدولة بمد يد العون لشعوب العالم، لتشكل مبدأً راسخاً تسير عليه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه الحكام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، الذين كرسوا كل اهتمامهم لمد يد العون لكل محتاج داخل الدولة أو خارجها، بهدف تخفيف معاناتهم أينما كانوا ومن دون النظر إلى العرق أو الجنس أو اللون والدين، مؤكداً أن الإمارات اكتسبت سمعة عالمية كونها تتصدر قائمة أهم الدول المساهمة في العمل الإنساني.

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