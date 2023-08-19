عبد الرحمن العويس: جزء لا يتجزأ من هوية الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مجتمع دولة الإمارات يحمل إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بنى منظومة قيم إنسانية ترسخت في كل مناطق هذا الوطن وعبر حدوده، ليغدو النهج الإنساني الذي تعتمده الإمارات في رؤيتها وترسم السمات النبيلة لمبادرات الدولة، ولذلك تحظى الإمارات بالاحترام العالمي تقديراً لمساهماتها الإنسانية الفريدة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى في العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وتجسّد الأمل بمستقبل أفضل، بقوة وتأثير العطاء والتضامن الإنساني، لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمعات، حتى أصبحت هذه الرؤية الإنسانية الفريدة جزءاً لا يتجزأ من هوية الإمارات ومستقبلها، وذلك انطلاقاً من إيمان قيادتنا الحكيمة أن العطاء لا ينضب، للمساهمة في بناء عالم أكثر إنسانية وتراحماً.

وقال معالي العويس: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية تعزيز ثقافة العمل الإنساني والمبادرات الخيرية في الوعي المجتمعي وفي سياسات الحكومة، وتحت قيادته تمكنت الإمارات من تعزيز دورها العالمي في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز