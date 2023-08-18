سعيد الرقباني: 13.4 مليون مستفيد من عطاء «خيرية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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قال سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية إن دولة الإمارات حققت بجهودها الإنسانية إنجازات تاريخية غير مسبوقة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فتصدرت دول العالم في عطائها الإنساني لتصبح نموذجاً عالمياً تتصدر من خلاله كل دول العالم في مجال العطاء الإنساني.

وأضاف الرقباني إن «جمعية الفجيرة الخيرية» تسعى جاهدة لتجسيد هذه القيم من خلال مساعدة الفئات المحتاجة من الطلاب والأسر المحتاجة والأيتام والمرضى وغيرها الكثير من المشاريع الخيرية ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الجمعية، لافتاً بتجاوز حجم إنفاقها على المشاريع الخيرية والإنسانية منذ عام 1986 وحتى عام 2022، 1.190.670 مليار درهم، استفاد منها 15.413.390 مليون شخص في مسيرة عطاء على مدى 37 عاماً تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

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