الإمارات ترسي القيم الإنسانية في المجتمع والعالم

المصدر: دبي - رامي عايش

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قال مسؤولو جمعيات خيرية وإنسانية في دبي لـ «البيان»، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، يعكس تضامن مؤسسات العمل الإنساني حول العالم، والتفاف العاملين فيها، من مختلف الثقافات والأعراق، وإن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً للعمل الإنساني، وسخرت له كل الإمكانيات، وذللت العقبات لتعزيز وإرساء القيم الإنسانية بين أبناء المجتمع والعالم .

عطاء

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إن الإمارات تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني بمزيد من العطاء ومد أيادي الخير والإحسان للشعوب المحتاجة حول العالم، ممثلة بأذرعها الخيرية والإنسانية، الرسمية والشعبية، مؤكداً أن العمل الإنساني الإماراتي أسهم ولا يزال في مد جسور المحبة والتآخي بين شعوب الأرض رغم البعد الجغرافي من خلال إرسال رسائل سلام وخير وبذل وعطاء لإغاثة المنكوبين.

محطة بارزة

من جانبه الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي لـ «دار البر»: إن هذا اليوم محطة بارزة على أجندات المؤسسات الدولية، ويشكل صورة حية لمؤازرة العالم، بدوله وشعوبه، ودعمه اللامحدود للعاملين في حقل الإغاثة الإنسانية ومساعدة الفقراء والضحايا حول العالم، ترجمة لسياسة دولة الإمارات، القائمة على مفاهيم مساعدة الآخرين، ومد أيادي العون إلى المنكوبين والمتضررين من الكوارث الطبيعية والمدنية، والفقراء والمحتاجين والشرائح المجتمعية الضعيفة.

مسؤوليات إنسانية

من جانبه أكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير» أن «احتفال الإمارات السنوي باليوم العالمي للعمل الإنساني كل عام، يعكس التزامها بمسؤولياتها الإنسانية لتخفيف المعاناة عن البشرية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين من ضحايا النزاعات والكوارث، الأمر الذي أهلها لاعتلاء المراكز المتقدمة والأولى عالمياً في العطاء الإنساني، تجسيداً للقيم الإنسانية التي جاء بها ديننا الحنيف، والإرث الإنساني النبيل الذي يفخر به شعب الإمارات، والذي جسده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، خير تجسيد».

وأضاف: «كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يعطي ويساعد كل الشعوب الشقيقة والصديقة، وعلى نهجه سارت القيادة الرشيدة من بعده، حيث تضمنت رؤية الإمارات للخمسين سنة المقبلة أن يكون الإنسان هو الهدف الأول لعطائها دون تمييز، وهو منهج ثابت لدى قيادتنا الحكمية». وأضاف: «بيت الخير التي تخصصت بالعمل الخيري داخل الدولة، تسعى جاهدة لتجسيد هذه القيم، من خلال مساعدة أكثر الناس حاجة، حيث تجاوز حجم إنفاقها على البرامج الإنسانية والمشاريع الخيرية خلال 34 عاماً 2.7 مليار درهم».

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