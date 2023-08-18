شيخة بنت سيف: الإمارات رائدة في العمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، أن مشاركة الإمارات العالم احتفالاته بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني» تبرز جلياً الريادة التي تحظى بها أعمالها الإنسانية النبيلة القائمة على إرثٍ يُعلي العمل الإنساني اللامشروط.



وقالت الشيخة شيخة بنت سيف، في كلمة لها بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام: «يوجّه احتفالنا هذا العام، الذي يتوافق مع عام الاستدامة الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واستضافة دولة الإمارات مؤتمر «COP28»، رسالة إلى جميع دول العالم بضرورة توحيد الجهود من أجل حماية الإنسان أولاً وتأمين سعادته وحياته الكريمة في كل أصقاع الأرض».



وأضافت: «يُشكّل التغيّر المناخي المتسارع خطراً على صحة الجميع بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص. ويلتقي العاملون في مؤسسة تحقيق أمنية، بشكل يومي، بالأطفال المرضى الذين يعانون في معظم الأحيان من الأمراض المُستعصية التي تسبّبها التغيّرات البيئية القاسية، غير أن لمسة المحبة التي تترافق مع تحقيق أمنياتهم تزرع في أعماقهم الأمل والتفاؤل بأن المستقبل القادم أفضل بإذن الله».



وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: «نتوجه في هذا اليوم بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة لحرصها المتواصل على استدامة معايير الصحة والسعادة لدى كل أفراد المجتمع، كما نتوجّه بالعرفان إلى جميع الأيادي البيضاء الخيّرة من داعمين وشركاء ومتطوعين، الذين يسعون على الدوام لإدخال السعادة والفرح على قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، ويسارعون من دون تردّد لتقديم العون المادي والمعنوي لجميع المحتاجين».

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