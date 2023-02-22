محمد بن زايد: نبني جسور التعاون مع العالم لتحقيق السلام

المصدر: أبوظبي - وام

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شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن استمرار تنظيم «معرض آيدكس» على مدى ثلاثة عقود، يؤكد إمكانيات الدولة ونجاح نهجها القائم على بناء جسور التواصل والتعاون مع العالم في سبيل تعميم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الدفاعي في تحقيق السلام والاستقرار ومستقبل أفضل للبشرية.

وأكد سموه أهمية التواصل والتعاون بين ممثلي مؤسسات الدفاع والشركات والحكومات لإيجاد أفضل سبل التعاون، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المختلفة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها سموه في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الــ«16».

وزار سموه عدداً من أجنحة ومنصات الشركات والجهات الوطنية والدولية، والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من تكنولوجيا وأنظمة وآليات متطورة.

كما التقى سموه خلال الجولة عدداً من رؤساء الوفود والضيوف المشاركين في المعرض، إذ التقى سموه - كلاً على حدة - ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا الصديقة، والشيخ طلال الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع في دولة الكويت الشقيقة، وإيريك ترابيير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «داسو»، ونيل بلو رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتوميكس.

وتطرقت اللقاءات إلى مشاركات بلدانهم، وأبرز ما تعرضه وما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا وأنظمة متطورة في بلدانهم.

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